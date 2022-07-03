تحويل مدارس القاهرة 2022.. اعرف الضوابط وتحذيرات المديرية للمدارس

بدأ تحويل مدارس القاهرة مطلع يوليو الحالي، ويتم إلكترونيا من خلال موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي حددت تفاصيلها والضوابط المنظمة لها، فضلا عن إرسال تحذيرات عاجلة ومهمة للمدارس، تقدمها «الوطن» في السطور التالية، في إطار خدماتها التعليمية.

تحويل مدارس القاهرة، تتم إلكترونيا فقط لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات بداية من رياض الأطفال KG2 والتعليم الأساسى والثانوى العام، ولا يعتد بالتحويل الورقي يدويا إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

آليات تحويل مدارس القاهرة

وشددت المديرية عبر موقعها الإلكتروني، على أنّ تحويل مدارس القاهرة يتم وفق مجموعة من الضوابط المحددة لها، وهي غير مسؤولة عن أي تحويلات أو إجراءات أو بيانات تتم خارج الإطار المحدد، مؤكدة أنّ صحة البيانات المسجلة مسؤولية ولي الأمر، واستمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.

ولا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين، وحال وجود أي تعديل يمكن التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها، ويرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الأمر سارية، وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال يوم عمل، كما أنّ اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسؤوليته، لا يعد موافقة بالتحويل.

تحويل حسب الكثافة

وللجنة المشكلة بالإدارة تلبية الرغبات طبقا للكثافات، بحسب ما ذكرته المديرية، موضحة أنّه لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة، كما أنّ متابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر من خلال الدخول إلى الموقع بعد أسبوع من التسجيل، لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

وحالة قبول طلب تحويل مدارس القاهرة، يجب على ولي الأمر طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة، وعلى ولي الأمر استكمال إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.

بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأخوة، ويرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة والأعلى في المجموع، وذلك طبقا للكثافات.

ضوابط تحويل مدارس القاهرة رسمي لغات

- نتائج التنسيق على مرحلتين الأولى في شهر أغسطس والثانية في شهر سبتمبر.

- على ولي الأمر مسؤولية متابعة ذلك من خلال صفحة الاستعلام بالموقع الإلكتروني.

- التحويل للأكبر سنا طبقا للكثافات المتاحة.

- على ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال 15 يوما من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.

- المرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة «إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية».

- المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة «إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية».

- المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة «إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية».

- علي ولي الأمر الالتزام بشروط ومواعيد وقواعد القبول.

وشددت مديرية التربية والتعليم، على أنّه يمنع منعا باتا جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى أثناء التقدم للمدرسة.