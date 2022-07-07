تعرف على خريطة أفلام عيد الأضحى: أكشن ورومانسي وكوميدي

يحرص عدد كبير من عشاق الفن، على استغلال إجازات الأعياد، للذهاب إلى السينما، لذلك يبحث قطاع عريض من الجمهور عن قائمة أفلام عيد الأضحى 2022، للاستمتاع بالإجازة، كما يبحثون عن نوعية الأفلام إذا كانت تدور في إطار رومانسي، أو أكشن، أو كوميدي.

وترصد «الوطن»، أبرز أفلام عيد الأضحى التي تنافس ضمن الماراثون، وقائمة النجوم المشاركين بها، وذلك خلال السطور التالية:

فيلم «كيرة والجن»

ينافس فيلم «كيرة والجن» على رأس خريطة أفلام عيد الأضحى، والذي عُرض الأيام الماضية، وحقق إيرادات مرتفعة تجاوزت الـ 20 مليون جنيه، ويشارك في بطولته النجوم كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتي، علي قائم وتامر نبيل، وعدد من ضيوف الشرف منهم إياد نصار وسلوى عثمان.

فيلم كيرة والجن، مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، وتدور أحداثه عن فترة الاحتلال الإنجليزي، ودور المقاومة الشعبية في إجلاء الاستعمار من خلال شخصية «أحمد كيرة» التي يؤدي دورها كريم عبد العزيز، وعبد القادر الجن ويقوم به أحمد عز، والفيلم من إخراج مروان حامد، والموسيقى التصويرية لـ هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد المرسي.

فيلم «بحبك» لتامر حسني

وينطلق عرض فيلم «بحبك» بدور السينما اليوم، بعد ساعات قليلة من العرض الخاص لنجوم الفيلم وحضره عدد كبير من وسائل الإعلام والفنانين، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، ويخوض من خلاله تامر حسني تجربة الإخراج السينمائي لأول مرة.

فيلم بحبك بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني ومدحت إسماعيل، سيناريو وحوار وإخراج تامر حسني.

فيلم «عمهم» ضمن أفلام عيد الأضحى

وينافس محمد إمام في موسم أفلام عيد الأضحى، من خلال فيلم «عمهم»، الذي ينطلق عرضه بدور السينما مع أول أيام العيد، ويعود من خلاله السينما بعد غياب عامين منذ عرض آخر أفلامه «لص بغداد عام 2020».

و تدور أحداث فيلم «عمهم» في إطار من الأكشن والكوميديا، ويشارك محمد إمام البطولة كل من محمد سلام، محمد ثروت، محمد لطفي، باسم سمرة، الشحات مبروك، وآيتن عامر وهدى المفتي، تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.