دنيا عبدالعزيز: حطيت صور أمي في كل حتة وأنا بتجوز عشان أحس إنها جنبي

كشفت الفنانة دنيا عبدالعزيز عن اللحظات الأخيرة لوالدتها قبل وفاتها، «آخر حد كانت ماسكة إيده وهي بتمشي عن دنيتنا كنت أنا ومصطفى جوزي، وبصتله وهي بتدمع كما لو كانت بتقوله خلي بالك منها».

أمي كانت متعلقة بجوزي وبتحبه

وأضافت دنيا عبدالعزيز، خلال تصريحات تلفزيونية، أن والدتها كانت متعلقة بزوجها المهندس مصطفى كامل قبل وفاتها، كما أنه هو الآخر كان متعلقا بها، متابعة: «دي حاجة أساسية قربتني من مصطفى من غير ما آخد بالي، حب أمي له وحبها له، وكان لازم لو ارتبطت بإنسان إن أمي بتحبه، وهو بيحبها، دي كانت أمنية حياتي».

وأشارت إلى أن عائلتها قالت إن «مصطفى حبيب أمها»، وهذه من أكثر الأشياء التي أشعرتها بأن والدتها مطمئنة عليها.

مصطفى طلب إيدي من ابن خالتي

وأوضحت أن زوجها طلب يدها للزواج من ابن خالها المقيم في سوريا، وهو بمثابة رجل العائلة والمسؤول عنها، «اتقدملي في سوريا هناك مع أهلي، سوريا هي بلدي التاني وبعشقها».

وعن كواليس حفل زفافها، «كنت مفتقدة أمي في الفرح وطول الوقت، وفي أي لحظة في حياتي، حطيت صورها في كل حتة وقت فرحي عشان أحس إنها معايا، التفاصيل دي بتريحني».

لما بستوعب بوفاة أمي بروح في حتة تانية مش حلوة

وتحدثت عن علاقتها بوالدتها، قائلة: «بقول إنها مشيت مش توفت عشان معنديش استيعاب أوي للفكرة، عندي إيمان بربنا وراضية بقضائه، بس طول الوقت مش عاوزة أركز إن ده حصل بجد عشان أفضل واقفة وأشتغل وأعيش، لما بستوعب بروح في حتة تانية مش حلوة».

وكانت الفنانة دنيا عبدالعزيز احتفلت بحفل زفافها على المهندس مصطفى كامل، يوم 26 مايو الماضي، داخل أحد فنادق مدينة نويبع في سيناء، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والوسط الفني، حيث أحيت الحفل الراقصة دين، فيما حضر الفنانة مي نور الشريف وإيمي سالم وميسرة.