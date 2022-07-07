مصرع شخص وإصابة 3 في تصادم بمركز الدلنجات في البحيرة

لقى مسن مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين، في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق «زاوية حمور»، التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على جثة المتوفي تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار أمني بتصادم ميكروباصين في البحيرة

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة الدلنجات يفيد استقبال المستشفى جثة شخص و3 مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق «زاوية حمور»، التابعة للمركز، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

أسماء ضحايا حادث «زاوية حمور»

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة «محمد عبدالحميد عبدالونيس»، 63 سنة، عامل زراعي، جثة هامدة وتم حفظها داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب كل من «حمدي السيد الساكن»، 45 سنة، مقيم بالدلنجات، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«صبحي فرج غازي»، 55 سنة، سائق، مقيم الدلنجات، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، و«أماني ناجي السيد»، 35 سنة، ربة منزل، مصاباً باشتباه نزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات في الحادث.

وشهد طريق قرية «كفر الشيخ مخلوف» بمركز إيتاي البارود، في محافظة البحيرة، قبل قليل، حادث تصادم بين سيارتين، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة، وجرى نقلهم إلى مستشفى إيتاي البارود لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.