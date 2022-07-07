إصابة سائق في تصادم سيارتين نقل على الطريق الإقليمي بالباجور

استقبل مستشفى شبين الكوم التعليمي بمحافظة المنوفية، قبل قليل، سائق سيارة نقل مصاباً بإصابات بالغة، نتيجة تصادم سيارتين نقل على الطريق الدائري الإقليمي بدائرة مركز الباجور، أسفر عن إصابة سائق إحدى السيارتين، حيث تم الدفع بسيارة إسعاف، تولت نقل المصاب للمستشفى في حالة حرجة.

إخطار أمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء سالم الدميني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العقيد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفية، يفيد بورود بلاغ تصادم على الطريق الإقليمي بدائرة مركز الباجور، كما تم الدفع بقوة أمنية لموقع الحادث لإجراء المعاينات اللازمة.

الانتقال إلى موقع الحادث

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين إصابة «م. م. م.»، 42 سنة، سائق، مقيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، باسترخاء هوائي في الصدر وكسر في القدم اليسرى وجرح تهتكي في البطن، وذلك وفقاً للتقرير الطبي المبدئي للحالة، كما تم التحفظ على «م. أ. م.»، سائق السيارة الأخرى المتسببة في الحادث، وذلك لإجراء التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، ولم يمكن استجواب السائق المصاب نظراً لخطورة حالتة .

السرعة الزائدة سبب الحادث

وبالفحص والتحري تبين أن سبب الحادث يرجع إلى السرعة الزائدة من جانب سائقي سيارات النقل، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 11201 جنح مركز الباجور بمحافظة المنوفية، كما جرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.