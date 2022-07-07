القبض على 8 أشخاص في قضية انفجار خزان غاز الكلورين السام بالأردن

أمرت النيابة الأردنية بالقبض 8 أشخاص، على ذمة قضية سقوط خزان غاز الكلورين بمدينة العقبة، وأسندت النيابة الأردنية للأشخاص الثمانية جرائم عدة منها التسبب في الوفاة، والإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير، ومخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة، وذلك حسبما نقلت «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل.

مصرع 13 وإصابة 250 نتيجة تسرب غاز الكلورين بالعقبة

وشهدت مدينة العقبة حادثة سقوط خزان غاز الكلورين، قبل أيام، وأدت لانتشار الغاز الأصفر السام في الهواء ما تسبب في مصرع 13 شخصاً، وإصابة ما يقرب من 250 آخرين.

إجراءات عاجلة للحكومة الأدرنية سيطرت على حادث تسرب الغاز السام

واتخذت الحكومة الأردنية إجراءات عاجلة؛ لمنع انتشار الغاز السام ووصوله إلى المنازل، ولاحقا أعلن رئيس الوزراء الأردني عودة الحياة إلى طبيعتها في المدينة بعد ساعات من الحادث.