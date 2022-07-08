القاهرة تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بحزمة إجراءات

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليمات للأحياء وهيئة النظافة ومديريات الصحة والطب البيطرى والتموين وشركة الصرف الصحي، تزامنًا مع حلول عيد الأضحى، من أجل التعامل مع أي طارئ أو أزمات، مع توفير خدمات للمواطنين والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات تصل من المواطنين.

ومن أبرز تعليمات محافظ القاهرة وفق تقرير صادر من المحافظة ضمن استعدادات عيد الأضحى ما يلي:

إجراءات خاصة بالمساجد والأحياء

- تطهير محيط المساجد والساحات التي تشهد صلاة العيد

- مخاطبة الأحياء بالتنسيق مع مديرية الزراعة والرصد الفورى لأى مخالفات بناء او تعديات واتخاذ إجراء قانونى ضد المخالفين وإزالة المخالفة على الفور.

- التشديد على محاسبة المقصرين من الأحياء والمديريات في القيام باعمالهم .

- استعداد المستشفيات للتعامل مع أى طارئ فترة العيد.

- التشديد على اتخاذ الاجراءات الصحية داخل المجازر أثناء الذبح والكشف على الذبائح للتأكد من جودة اللحوم.

التعامل مع مخلفات ذبح الأضاحي

- ضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسل العنابر بالمطهرات

- المجازر الحكومية مفتوحة مجانا أيام العيد على مدار 24 ساعة .

- حملات رقابية لمواجهة ظاهرة الذبح بالشوارع والمياديين وتحرير محاضر بيئة ضد المخالفين.

- إجراء حملات على محلات ومنافذ اللحوم والجزارة للتأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها.

- متابعة توفير السلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز والوقود فترة العيد

- دعم اطلاق معارض ومنافذ للسلع الغذائية بأسعار مناسبة.

5 آلاف رأس يوميا

- الطاقة الاستيعابية للمجزر الآلي بالبساتين ذبح ٥ آلاف رأس يوميًا حيث يتكون من 6 خطوط بالإضافة إلى ٤ صالات

مراقبة مجزر البساتين

- الانتهاء من إنشاء شبكة كاميرات لمجزر البساتين والعمل على تنفيذ شبكة الصرف الصحي للخطوط الداخلية والخارجية للمجزر بطول 1700 م.

- معالجة المياه لاستخدامها في ري المساحة الخضراء بالمجزر حيث تبلغ 8 أفدنة.

37 غرفة عمليات

- 37 غرفة عمليات بكل الأحياء تتواصل مع عمليات محافظة القاهرة للتعامل مع أى شكاوى

- إيقاف إجازات العاملين بالطب البيطرى والمجازر خلال فترة عيد الأضحى

- التشديد على رفع كفاءة النظافة بالشوارع و الحفاظ على البيئة.

- فتح الحدائق و إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق والتركيز على منافذ البيع والحدائق وازالة المخلفات أولًا بأول.

- تكثيف اعمال النظافة حول المساجد والساحات التى تشهد صلاة العيد والتركيز على الحدائق والمتنزهات.

- التنسيق مع الغرفة التجارية لاقامة عدد من المعارض لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

- التركيز على توفير اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة وذات جودة عالية

- العمل على ضبط الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الإستغلال واحتكار السلع .