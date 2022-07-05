كل ما تريد معرفته عن اختبارات كلية التربية الرياضية بنات: اللياقة أبرز الشروط

كشفت الدكتورة أمل عبدالله، عميدة كلية التربية الرياضية جامعة حلوان «بنات» عن تفاصيل اختبارات القدرات الخاصة بالالتحاق بالكلية، موضحة أنَّ الكلية كثفت من استعداداتها لبدء الاختبارات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة وفق قرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وقالت عميدة كلية التربية الرياضية لـ«الوطن»، إنَّ الكلية على استعداد تام لاستقبال الطلاب المتقدمين للالتحاق بها، مؤكّدة أنَّه لم تصدر أي معلومات عن شروط التقدم هذا العام حتى الآن ويتحدد ذلك بالاجتماع مع لجنة القطاع بمجلس الجامعات المسؤولة عن تحديد تلك الشروط، مؤكّدة أنَّ الطالبة المتقدمة لكلية التربية الرياضية لابد أن تكون لائقة بدنياً وذلك لاهتمام الكلية بالجانب العملي.

الاختبارات المطلوبة لكلية التربية الرياضية بنات

1- اختبار الطول والوزن حيث يشترط أن لا يقل طول الطالبة عن 155 سم ويستثنى من ذلك في حصول الطالبة على بطولة الجمهورية قبلها بعامين.

2- الاختبار الشخصي للتأكّد من النطق، والاستماع، والصوت، والمعلومات العامة.

3- اختبار الوثب العريض من الثبات، واختيار الجري 600 متر، اختبار السرعة (العدو/ 50 مترًا)، اختبار المرونة (ثني الجذع لأسفل من الوقوف على المقعد).

4- اختبار القوام وذلك للكشف عن العيوب والانحرافات القوامية.

تخصصات الكلية

ونوهت عميدة الكلية، إلى أنَّ تخصصات كلية التربية الرياضية 3 تخصصات وهم التعليم والتدريب والإدارة وأن التعليم من أكثر الأقسام المهمة في الكلية التي يكون الإقبال عليها أكثر من الأقسام الأخرى، إذ أن سوق العمل في التعليم أكثر انتشارًا من غيره.

الأقسام العلمية للكلية

1- قسم تدريب التمرينات الإيقاعية والجمباز الفني.

2- قسم تدريب التعبير الحركي والإيقاع الحركي.

3- قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار.

4- قسم تدريب الألعاب الرياضية.

5- قسم تدريب الرياضات المائية.

6- قسم تدريب المنازلات والرياضات الفردية.

7- قسم الإدارة الرياضية والترويح.

٨-قسم مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية.

٩-قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية.

١٠-قسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية الرياضية.