مسابقة التربية والتعليم 2022.. 16يومًا على غلق باب التقديم

يواصل الآلاف من خريجي كليات التربية، التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم، عبر بوابة الوظائف الحكومية، بعد بدء أعمال التقديم في المسابقة السبت الماضي، ويستمر التقديم حتى 24 يوليو الجاري، ليتبقى من الزمن 16 يومًا على إغلاق باب التقديم في المسابقة.

مسابقة التربية والتعليم 2022.. لن يشوبها شائبة

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم مساعد، لن يشوبها شائبة، وستُعقد بصورة شفافة، ولا يوجد مكان للمحسوبية في التعيين، لافتًا إلى أن المسابقة هدفها الرئيسي سد العجز في المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، موضحًا أنه سيتم تحديد موعد عقد اختبارات المسابقة عقب انتهاء باب التقديم في المسابقة، والمقرر يوم 24 يوليو الجاري.

تعيين 15 ألفًا و187 معلمًا لرياض الأطفال

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم مساعد، ستتم على مرحلتين، المرحلة الأولى ستشهد تعيين 15 ألفًا و187 معلمًا لرياض الأطفال، ولا يحق لخريجي كليات الآداب ودار العلوم والدراسات الإسلامية الحاصلين على دبلومة تربوية التقديم في هذه المرحلة، لأنها تستهدف معلمي رياض الأطفال، موضحًا أنّ المرحلة الثانية ستشهد تعيين 14 ألفًا و813 معلمًا في مسابقة المعلمين، ويحق لخريجي كليات الآداب ودار العلوم والدراسات الإسلامية الحاصلين على دبلومة تربوية، التقديم في هذه المرحلة لأنها تستهدف معلمي المادة.

مسابقة التربية والتعليم 2022 تجري إلكترونيا

وأوضح المصدر، أن مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم، تجري إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، وأن امتحان المسابقة سوف يتضمن 5 محاور، لافتا إلى أن الخريجين الذين تنطبق عليهم شروط مسابقة المعلمين، عليهم تقديم أوراقهم على بوابة الوظائف الحكومية عبر هذا الرابط، مؤكدا أنه لن يتم النظر لأي أوراق يتم تقديمها بشكل يدوي.