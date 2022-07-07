بريد الوطن.. غربة
كتب:
الوطن
08:57 م | الخميس 07 يوليو 2022
ارشيفية
أصعب أنواع الغربة
إنك تتغرب جواك
تنسى أحلامك وأمانى
عاشت لسنين وياك
وتصاحب ناس أغراب
تختار فى قلوبهم منفاك
وتنام وفى حضنك شوك
برد وأحزان وجليد
ليه تعتب ع اللى باعوك؟
وانت اللى اخترت البعد
تندم وماعادشى يفيد
وسنين بتنادى سنين
والشعر بلون الغيم
خايف تصرخ مراياتك
إن فى وشك تجاعيد
ووداع يا سنين الحب
يا ربيع دبلت أزهاره
يا قمر مش لاقى مداره
متغرب وانت هناك
سلسبيل الجنوب
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