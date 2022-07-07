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محمود مسلم

بريد الوطن.. غربة

كتب:

الوطن
08:57 م | الخميس 07 يوليو 2022
ارشيفية

ارشيفية

أصعب أنواع الغربة

إنك تتغرب جواك

تنسى أحلامك وأمانى

عاشت لسنين وياك

وتصاحب ناس أغراب

تختار فى قلوبهم منفاك

وتنام وفى حضنك شوك

برد وأحزان وجليد

ليه تعتب ع اللى باعوك؟

وانت اللى اخترت البعد

تندم وماعادشى يفيد

وسنين بتنادى سنين

والشعر بلون الغيم

خايف تصرخ مراياتك

إن فى وشك تجاعيد

ووداع يا سنين الحب

يا ربيع دبلت أزهاره

يا قمر مش لاقى مداره

متغرب وانت هناك

                       سلسبيل الجنوب

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