بريد الوطن.. غربة

أصعب أنواع الغربة

إنك تتغرب جواك

تنسى أحلامك وأمانى

عاشت لسنين وياك

وتصاحب ناس أغراب

تختار فى قلوبهم منفاك

وتنام وفى حضنك شوك

برد وأحزان وجليد

ليه تعتب ع اللى باعوك؟

وانت اللى اخترت البعد

تندم وماعادشى يفيد

وسنين بتنادى سنين

والشعر بلون الغيم

خايف تصرخ مراياتك

إن فى وشك تجاعيد

ووداع يا سنين الحب

يا ربيع دبلت أزهاره

يا قمر مش لاقى مداره

متغرب وانت هناك

سلسبيل الجنوب

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