مدير مصر الرقمية: نتيح خدمة الاستعلام عن القضايا والأحكام

قال المهندس أحمد تمين، المدير التقني لبرنامج مصر الرقمية، إن الشخص يمكنه التقديم للحصول على خدمات الشهر العقاري عبر منصة الرقمية، ومسجل حاليا على البوابة 5 مليون مواطن بعد أن عملت المنصة لمدة سنة تجريبيا وسط إجراء 20 معاملة، مبينا أن كبار السن الذين لا يجيدون التعامل مع التكنولوجيا يمكنهم الحصول على الخدمة عبر مكتب البريد مجانًا عن طريق الموظف المختص.

الرقم السريع للخدمة

وأضاف «تمين» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن كبير السن يمكنه أيضا الاتصال بـ15999 من أجل الحصول على خدمات مصر الرقمية، وسيتم التعاون معه عبر أشخاص مختصين ومدربين.

خدمات الشهر العقاري

وأوضح المدير التقني لبرنامج مصر الرقمية، أن الشهر العقاري تنقسم خدماته بين التوثيق والشراء ويمكن الشخص أن يتقدم عبر الطرق الإلكترونية من أجل إنهاء الخدمات بشكل سريع، مشيرا إلى أن هناك ملف مركباتي الذي يتم تجديد فيه السيارات الخاصة بالشخص وتكتب الرسوم الخاصة بسيارات الشخص ويمكن سداد المخالفات أو التظلم منها وكذلك تجديد الرخصة، مبينا أن الشخص يمكن التقدم عبر مصر الرقمية لحجز الشقق التي تصدرها الإسكان، مشددا على أن خدمات متعددة يمكن الحصول عليها الآن عبر الموقع دون وجود رسوم كبيرة.

التطوير في التقاضي

وأشار المدير التقني لبرنامج مصر الرقمية، إلى أن كل المحاكم والقضايا يمكن الاستعلام عنها عبر مصر الرقمية بكل سهولة ويسر، ويمكن معرفة قرارات القضاة تجاه القضايا التي تخص كل فرد، وكذلك يمكن إصدار السجل التجاري عبر مصر الرقمية.