حظك اليوم برج الحوت الجمعة 8-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يتصف رجل برج الحوت بالعديد من الصفات أبرزها الكرم والعقلانية والرومانسية كما أنه شخص مبدع وعاطفي، ويمتلك ذكاء شديدا يؤهله لتحليل العديد من الأمور والتوصل إلى استنتاجات والتنبؤ بالأحداث قبل وقوعها.

صفات برج الحوت

يستطيع مولود برج الحوت تحليل الشخصيات المختلفة باستخدام لغة الجسد فهو يمتلك مهارة كبيرة في ذلك المجال، وعلى المستوى المهني يكون ناجح ومبدع خاصة إذا عمل كمعالج نفسي وعاطفي، أو كفنان، وهو يعرف بالجدعنة فلا يتأخر أبدا عن أي طلب يوجه له، ويفضل الآخرين ومصلحتهم على مصلحته ويسعى في سبيل إسعادهم بكل ما أوتي من قوة وهو نوع من الإيثار، والتضحية التي يفضل أن يقدمها لمن يحبهم في سبيل الحصول على الراحة التي ينشدها.

حظك اليوم برج الحوت 8-7-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل الحظ اليوم مما يساعدك على تحقيق نتائج إيجابية وتصل لاستنتاجات مهمة وقد تدفعك الأفلاك للخوض في مغامرة جديدة وشيقة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الحوت 8-7-2022 على الصعيد العاطفي

يمر مواليد برج الحوت بالعديد من الضغوط منذ فترة، ولكن يتواجد الشمس وعطارد اليوم في وضع داعم ويتغير الوضع كثيرا كما يساعدك ذلك على تفهّم مشاعر الطرف الآخر، وقد تقدم لمسات بسيطة تعني الكثير لمن يحبك، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.