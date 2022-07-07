حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 7-7-2023 مهنيا وعاطفيا

تنقسم الأبراج السماوية الاثنى عشر إلي 4 أقسام هي مائية وهوائية وترابية ونارية، ولكل منهم صفاته التي تميزه عن الآخر، لكنهم يجمعهم جميعًا حب البحث عن أخبار الفلك والكواكب.

وفيما يلي تستعرض بوابة «الوطن»، ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 7-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وقد يجعلك ذلك تميل للملل سريعا وتشعر بحالة عدم رضا، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 7-7-2022 على الصعيد العاطفي

من المهم أن تتذكر اليوم أن لوم الآخر يصل بالحوار إلى طريق مسدود.

حظك اليوم برج الثور 7-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمنحك اليوم حيوية وإصرارا على إنجاز أعمالك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الثور 7-7-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل العلاقات يمنحانك سحرا وجاذبية وتستطيع أن توطد علاقتك بالأحباب وتتواصل جيدا مع من حولك.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-7-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك اليوم أكثر انفتاحا وتندمج سريعا في علاقتك بالآخرين.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمنحك مشاعر رومانسية تفتح أمامك الباب للقاءات دافئة.

حظك اليوم برج السرطان 7-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس والموقف قد يستدعي منك لباقة إذا أردت أن تضع أسس للتعامل، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 7-7-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك أن تكون متفهما لظروف البعض ولا ترفض مبدأ التسامح.

حظك اليوم برج الأسد 7-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يلهمك بأفكار متزنة، وتصنع جوا صافيا مع من حولك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 7-7-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تؤثر في الآخر وتشرح وجهة نظرك بهدوء وبلاغة.

حظك اليوم برج العذراء 7-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تكون مستعدا لتقديم المزيد من الجهد لتتجنب الخسائر، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 7-7-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تكون لبقا في مطالبك كي تؤثر في الطرف الآخر.

حظك اليوم برج الميزان 7-7-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. المريخ في منزل المدخرات يدفعك لتوجيه جهودك وقواك نحو أعمال تعود عليك بالفائدة والربح، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 7-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك مما يجعلك اليوم تثير الإعجاب والفضول بشخصية ساحرة.

حظك اليوم برج العقرب 7-7-2022 على الصعيد المهني

اليوم يحمل إليك انفعالات، وعليك اليوم أن تتحكم بها وأن تبحث عن وسيلة للاسترخاء، وانتبه أيضا لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 7-7-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتجنب الظهور والأضواء ولا تتحدث عن أخبارك أو حياتك الخاصة.

حظك اليوم برج القوس 7-7-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج القوس، فأن الوقت مثالي لاتخاذ قرارات موفقة ولتحقيق تطور ومكاسب، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 7-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك نحو اكتشاف العالم والاحتفال مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج الجدي 7-7-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بألا تغامر وألا تعطي الثقة لأي شخص إلا بعد التحري جيدا.

حظك اليوم برج الجدي 7-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك فلتكن حريصا وحذرا وادرس أقوالك.

حظك اليوم برج الدلو 7-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ والوقت مناسب لإيجاد وسيلة مبتكرة للتقدم ولتحقيق أرباح.

حظك اليوم برج الدلو 7-7-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم طاقةً ونشاطا، وتميل للحركة وتشيع جوا من البهجة.

حظك اليوم برج الحوت 7-7-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يساعدك على الوصول لحلول مدهشة من خلال مناقشة أعمال أو استثمارات مالية.

حظك اليوم برج الحوت 7-7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس وعطارد في منزل الحب يجعلانك ساحرا وقد تلتقي بشخصيات مؤثرة تدعمك وتساعدك.