حظك اليوم برج الدلو الجمعة 8-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الدلو بالكرم والعطاء، ويحب الآخرين ويقدم يد العون لهم في كل الأمور التي تطلب منهم، وإذا ارتبط يكون شريكا طيبا بسيطا يقدم كل الدعم لمحبوبته ولا يتأخر عنها بشيء.

صفات أنثى برج الدلو

تحب أنثى برج الدلو العلاقة التي تكون مبنية على عنصري الصدق والصراحة، فهي تكره الكذب والنفاق كثيرا، ويزعجها كثيرا ممارسة التفاصيل الروتينية والعادات المتكررة.

حظك اليوم برج الدلو 8-7-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر والمريخ في وضع معاكسان وعليك أن تتجنب التعامل بعدوانية كي لا تخسر علاقة مع أحد الزملاء أو الأقارب، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الدلو 8-7-2022 على الصعيد العاطفي

تمر اليوم بوضع ومشاعر متوترة، ويجب عليك أن تقاوم ميلك للعصبية واعتمد على ما لديك من قيم ومبادئ قيّمة لتجعل من يحبك يدعمك، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.