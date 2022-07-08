حظك اليوم برج الجدي الجمعة 8-7-2022 عاطفيا ومهنيا

تتميز أنثى برج الجدي بالالتزام الشديد وتحب الانضباط، وتؤدي مهامها بإتقان شديد ولا تتهاون أو تتكاسل دون رقابة من أحد فهي تعرف ما يجب أن تفعله جيدا في حياتها المهنية والعملي,

صفات أنثى برج الجدي

أنثى برج الجدي ترى نفسها جميلة إلى حد كبير حتى لو لم تكن تتمتع بقدر كافٍ من الجمال فلديها ثقة كبيرة في النفس، وهي شخص صبور وهادئ.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

تمر ببعض الضغوط، ويتواجد القمر في منزلك الحادي عشر وهذا يجعلك نشطا ويمدك بالطاقة والقدرة على التواصل.. ثق في نفسك، وانتبه لحقوقك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن، إن المريخ يوجد في منزل الحب اليوم وهذا يمدك بالطاقة المليئة بالسعادة والحب ويمنحك طاقة عاطفية وسحرا وجاذبية ويدفعك للتعبير عما بداخلك من مشاعر.