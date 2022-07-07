مدير مصر الرقمية: نسعى للقضاء على جملة «السيستم واقع»

قال المهندس أحمد تمين، المدير التقني لبرنامج مصر الرقمية، إن مركز البيانات الضخمة في العاصمة الإدارية، سيستوعب كل المواطنين بعد تسجيل بياناتهم على المنصة، لأن كل الخدمات أصبحت رقمية، ويمكن للشخص الاتصال بالرقم المساعد لمنصة مصر الرقمية، ويجب امتلاكه رقم تليفون خاص به، مسجل باسمه ليستقبل كل شيء.

توفير التوقيع الإلكتروني

أضاف «تمين»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، مساء اليوم، يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن قريبا كل الخدمات التي ستحتاج التوقيع على الأوراق في الواقع ستتحول إلى التوقيع الإلكتروني للتسهيل على الآخرين، وستطبق أول خدمة عبر هيئة التأمينات الاجتماعية، دون الحاجة للنزول وتقديم أوراق.

انتهاء مقولة السيستم واقع

أوضح المدير التقني لبرنامج مصر الرقمية، أن الدولة تبذل مجهودا في توفير الفاتورة الإلكترونية، والإقرارات الضريبية والتأمينات، وسيكون كل تعامل إلكتروني مع توافر البيانات عن مختلف الخدمات، موضحا أن الوزراء ورئيس الوزراء، يتابعون بشكل لحظي الخدمات التي تتم عرب مصر الرقمية، وأي تطور أو تقصير إلكتروني يحدث من أجل الوصول إلى أفضل مستوى.

ولفت إلى أن هناك شركات محلية ودولية، تعمل في تطوير منصة مصر الرقمية باستمرار، مبينا أن مراكز البيانات مؤمنة بشكل كامل وربط 33 ألف مبنى حكومي بخطوط ضوئية حتى تختفي جملة «السيستم واقع».