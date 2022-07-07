تشميع 4 منشآت طبية غير مرخصة في الواسطى ببني سويف

نفذت مديرية الشؤون الصحية ببني سويف، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف، اليوم الخميس، حملة على المنشآت الطبية، أسفرت عن غلق وتشميع 4 منشأت طبية مخالفة، لعدم ترخيصها والتزامها بالاشتراطات اللازمة.

إغلاق عيادة خاصة ومركز أشعة ومعملين تحليل

وقاد الحملة المحاسب محمد بكري، رئيس مركز ومدينة الواسطى في بني سويف، وضمت مسؤولي التموين والعلاج الحر بمديرية الصحة وحماية المستهلك، وأغلقت الحملة 4 منشآت طبية لعدم ترخيصها والتزامها بالاشتراطات الصحية اللازمة، منها 2 معمل تحاليل طبية، ومركز أشعة، وعيادة خاصة.

وأكد رئيس مركز الواسطى أن الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، وامتداها للقرى والعزب، ضمن الخطة الرقابية التي تنفذها المحافظة في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة.

محافظ بني سويف يشدد على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية

وشدد محافظ بني سويف على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، وتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها من خلال تنفيذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية، مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطالب محافظ بني سويف بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.