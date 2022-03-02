تشميع 8 مصانع بالإسكندرية لعدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة المهنية

أغلق حي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، المجمع الصناعي، والمكون من 8 مصانع، لعدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية، فضلا عن تحرير 17 محضرا، والتحفظ على 16 إشغالا متنوعا، وذلك عقب التفتيش على المصانع بالمنشية الجديدة بنطاق الحي.

التفتيش على المجمع الصناعي غرب الإسكندرية

وقادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية، حملة مكبرة للتفتيش على المصانع والمنشآت بالمنشية الجديدة، واستهدفت كلا من مجمع صناعي مكون من عدد 8 مصانع كبيرة ومصنع حلويات ومخزن زجاج سيارت.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع المجمع الصناعي المكون من 8 مصانع كبيرة، هي مصنع كرتون، ومصنع نجف، ومصنع عطور، ومصنع أدوات تجميل، ومصنع أقفاص ومستلزمات طيور، ومطبعة، ومصنع أثاث.

أسباب غلق المجمع الصناعي

وأغلقت الحملة المصانع لعدم توافر اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، ووجود كابلات عارية بدون تغطية، وأسلاك مكشوفة، وأنابيب بوتاجاز، فضلا عن عدم وجود نظام إطفاء أو إنذار بالحريق داخل المجمع الصناعي لمواجهة أي حرائق، رغم أن جميع الصناعات داخل المصانع تحتوي موادا قابلة وتساعد على الاشتعال، ما يسبب خطورة عالية على العمال والموظفين والأرواح داخل المصانع وكذلك المصانع المحيطة بالمنشية الجديدة.

وعلى صعيد آخر تم التفتيش على مصنع للحلويات بالمنشية الحديدة، ولم يوجد به أي مخالفات، وأثنت رئيس الحي على الاهتمام بالتعقيم والنظافة والجودة وتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة والصحه المهنية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، كما تم التفتيش على مخزن زجاج سيارات و4 صيدليات لا يوجد بها أي مخالفات.

كما أسفرت الحمله عن تحرير 17 محضرا، وشددت «شعبان» على عدم التهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام وصحه المواطن، مشيرة إلى أن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.