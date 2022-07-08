أرباح خيالية لمشروع تصوير وطباعة المستندات.. 150 ألف جنيه في السنة

يقدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أفكارًا استرشادية تساعدك على بدء مشروعك الخاص الذي لا يحتاج إلى توفير رأس مال كبير في البداية، بينها دراسة جدوى مشروع مركز تصوير مستندات وخدمات الطلاب.

150 ألف جنيه أرباح مشروع مركز تصوير المستندات.. بعد 12 شهرًا

كشفت دراسة الجدوى عن وصول أرباح مشروع مكتبة تصوير مستندات لطلاب الجامعات والمدارس، إلى 150 ألف جنيه بنهاية العام الأول للنشاط الخدمي، مع توقعات وصول الأرباح إلى 220 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

1,5 مليون جنيه إيرادات مكتب طباعة وتصوير

وأضافت الدراسة الاسترشادية، أنَّ حجم المبيعات السنوية المتوقعة بنهاية العام الأول يقترب من مليون جنيه، والذي يتضاعف على مدار السنوات الأولى لـ مشروع مركز تصوير المستندات ليصل إلى 1,5 مليون جنيه بنهاية العام الخامس.

المشروع يساهم في تشغيل 4 أفراد

ووفقا لدراسة الجهاز الحكومي، يحتاج مشروع مركز تصوير المستندات إلى توظيف 4 عمال خلال السنوات الخمس الأولى للنشاط، بجانب بعض الآلات والمعدات البسيطة، من «5 ماكينات تصوير متعددة الاستخدامات، ومشتريات ورق تصوير، وأحبار بمختلف أنواعها، ومستلزمات التغليف».

200 ألف جنيه رأس مال المشروع للسنوات الخمس الأولى

وتابعت دراسة الجدوى، أنَّ الاستثمارات الكلية للمشروع تقدر بأقل من 200 ألف جنيه، ويمكن توفير 65% من التكاليف عبر قروض بنكية بضمان المشروع وبفائدة متناقصة 5% والسداد على أقساط لفترة تصل إلى 7 سنوات، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة.

عائد الطباعة والتصوير يصل إلى 3 أضعاف النفقات

وكشفت الدراسة عن ارتفاع العائد الذي يصل إلى 3 أضعاف النفقات، وبالتالي إمكانية استرداد كافة التكاليف والمصروفات خلال عام ونصف فقط من بدء المشروع.

كما أكدت أن أبرز مميزات مشروع مركز تصوير المستندات، هو سرعة الدوران والطلب المتزايد على الخدمة، ما يؤكد رواج ونجاح المشروع على المدى القصير عند الالتزام ببعض النصائح، مثل جودة الأحبار وورق الطباعة والالتزام بالدقة، وتقديم الخدمة بأسعار تنافسية، والتواجد بالقرب من مراكز التدريب والمدارس والجامعات.

وبحسب دراسة الجدوى، يمكن التوسع في النشاط، فبجانب الآلات وماكينات تصوير المستندات والطباعة، يتم توفير خدمات تغليف وتجليد الكتب والملازم الدراسية للطلاب، ما يضمن زيادة الإيرادات من المشروع.

وأشارت الدراسة الحكومية إلى أنَّ توفير فرص عمل مناسبة واستغلال رواج هذه التجارة داخل المجتمع نظرا لانتشار أنواع كثيرة والطلب المتنامي على تلك الخدمات، بجانب توفير مصدر لزيادة الدخل، أبرز أهداف مشروع مركز تصوير مستندات للطلاب.