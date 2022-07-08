ذبح 30 عجل أضاحي وتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن ذبح 30 عجلا في قرى لتوزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، من أبناء المحافظة، بالتنسيق الكامل مع جمعية الأورمان تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك؛ لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم ومشاركتهم أفراحهم خلال فترة الاحتفال بالعيد.

جاء هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية على التعاون الدائم والوثيق مع كافة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني؛ لتقديم يد العون والمساعدة لتلك الفئات المستحقة في مختلف مراكز وقرى المحافظة تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي، كونها واحدة من أهم المجالات التنموية.

توزيع لحوم الأضاحي

وأوضح عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، أنّ عملية الذبح ستبدأ من صباح أول أيام العيد وحتى عصر آخر أيام التشريق بمجزر أشمون وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري للإشراف علي عمليات الذبح والتعبئة والتغليف بطرق صحية وآمنة، لافتا إلى أن عملية توزيع لحوم الأضاحي تتم بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة للاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة وكشوف الاستحقاق المعدة من قبل الجمعيات المشهرة لضمان وصول لحوم الأضحية لمستحقيها.

محافظ المنوفية يهنئ المواطنين بالعيد

وقدم محافظ المنوفية التهنئة القلبية لجميع أهالي وأبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مثمناً جهود جمعية الأورمان ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لما يقدمونه من دور مهم وحيوي في خدمة وتنمية المجتمع.