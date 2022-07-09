شروط التقديم بمدرسة حلوان للتكنولوجيا التطبيقية للطلاب بعد الإعدادية

جاءت مدرسة حلوان للتكنولوجيا التطبيقية، ضمن المدارس التي أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات التقديم للالتحاق بها، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، فى العام الدراسي 2022- 2023، لافتة إلى أن التقديم مستمر حتى الأربعاء 20 يوليو الجاري، لافتا إلى أن نظام الدراسة لمدة 3 سنوات.

شروط التقديم والقبول بمدرسة حلوان للتكنولوجيا التطبيقية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الموقع الرسمى لها، أن شروط التقديم وكذلك القبول للالتحاق بمدرسة حلوان للتكنولوجيا التطبيقية، للطلاب بعد الإعدادية، يكون كالتالي:

- أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021- 2022، وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يتاح التقديم للبنين من محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية».

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية، التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الشريك الصناعي.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2022.

تخصصات مدرسة حلوان للتكنولوجيا التطبيقية

- التبريد والتكييف.

- التركيبات الكهربية.

- معدات كهربية.

-إليكترونيات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

- الأثاث الخشبي.

- سباكة المعادن والمعالجات الحرارية.

- تشكيل ولحام المعادن.

- الصيانة الميكانيكية والهيدروليك.

- تشغيل المعادن.

- صيانة وإصلاح السيارات البتروكيماويات والكيمياء الصناعية.

مميزات الالتحاق بمدرسة حلوان للتكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة.

- أولوية الالتحاق بالمعهد الفني للقوات المسلحة بعد التخرج.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي

ولفتت إلى أنه يجر تنسيق الطلاب بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، بناءً على رغباتهم المسجلة، ودرجاتهم في امتحان القبول، وعليه فمن الممكن أن يتم توجيه الطالب لعمل المقابلة الشخصية في اختيار غير اختياره الأول.