وفاة أب ونجله وإصابة آخر في حادث مروري ببني سويف

لقي أب ونجله مصرعهما، وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل قرب كمين سمسطا بحوالي 3 كيلو بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا جنوب غربي بنى سويف، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية فيما جرى إيداع الجثتين مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي بني سويف الغربي

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بحري كمين سمسطا بحوالي 3 كيلو بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا مما أسفر عن مصرع أب ونجله وإصابة آخر، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير هيئة الإسعاف، وتبين أن الجثتين وهما "محمد.ر.م" 45 سنة، عامل ونجله "مصطفي" 14 سنة ومقيمان بمحافظة سوهاج وإصابة آخر إبراهيم محمد عبدالله 16 سنة، ومقيم بشبرا القاهرة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصاب لمستشفى سمسطا لتلقي العلاج

تم نقل المصاب إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة.