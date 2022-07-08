إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي

أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادثي تصادم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وتلقت الأجهز الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون باستقبال المستشفى 7 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل، وأخرى جامبو، وجارٍ عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة محمد إبراهيم مسلم، 32 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم ونزيف في البطن، وكريم محمد محمد، 38 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وكسر في الساق اليمنى، إبراهيم محمد جاد، 38 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، وحسام حسن عوض، 30 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب مصطفى سمير عبداللطيف، 43 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، وأحمد حمدي ياقوت، 35 عامًا، مصاب بكسر في الساق اليمنى، محمود حسين السيد، 33 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمين في القاهرة الخانكة.

نقل المصابين لـ«وادي النطرون العام»

ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام، لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.