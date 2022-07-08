أكاديمية الشرطة تُكرم الضباط المتدربين في الدورة الثالثة عشر

نظمت كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة احتفالها الدوري بتخريج عدد 551 ضابطًا، أعضاء الدورة التدريبية الثالثة عشر والأخيرة للعام التدريبي «2021-2022»، والذين تم تدريبهم بمعهدي «القادة لضباط الشرطة – تدريب ضباط الشرطة»، وقامت الكلية خلال هذا العام التدريبي بالإشراف على تدريب عدد 14831 ضابطاً بالمعاهد التدريبية التخصصية بجهات الوزارة المختلفة وعددهم 26 معهداً.

تجهيز 445 ضابطًا لخوض اختبارات فريق الـ S.A.A.T

كما قام المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام خلال العام التدريبي الحالي بتجهيز عدد 445 ضابطاً من مختلف جهات الوزارة لخوض اختبارات فريق الـ S.A.A.T التابع لمنظمة الأمم المتحدة، فضلاً عن عقد اختبارات تأهيلية في اللغتين الإنجليزية والفرنسية، إلى جانب الرماية والسمات الشخصية، لعدد 297 ضابطاً من المرشحين للعمل ضمن الوحدات الشرطية المشكلة ببعثات حفظ السلام.

وفى إطار التعاون البنّاء بين وزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة ووزارة الخارجية ممثلة في مركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فقد قام المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بتدريب وتأهيل عدد 249 من الكوادر الأمنية الأفريقية والأسيوية المشاركة في البعثات الأُممية.

عقد مسابقات الرماية السنوية للضباط

وعلى الصعيد الدولي، فقد تم خلال العام التدريبي الحالي اعتماد المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام كأحد مراكز التميز لدى الإتحاد الأفريقي لتدريب كوادر المكون الشرطي المشارك بعمليات دعم السلام الأفريقي.

كما تم عقد مسابقات الرماية السنوية للضباط خلال شهر مارس الجاري حيث شاركت فيها عدد 27 مديرية أمن وعدد 17 قطاعاً وإدارة عامة.

حضر مراسم الاحتفال اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة واللواء دكتور مدير كلية التدريب والتنمية وعدد من قيادات وضباط الأكاديمية.

وألقى رئيس أكاديمية الشرطة كلمة بهذه المناسبة نقل خلالها تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وتوجيهاته الدائمة للارتقاء بمعدل الأداء من خلال إحداث طفرات تدريبية متلاحقة تتواكب مع كافة المتغيرات الأمنية الراهنة.

وفى ختام الفعاليات كرم رئيس أكاديمية الشرطة أوائل الفرق والحاصلين على المراكز الأولى في الرماية واللياقة البدنية وذلك بمنحهم شهادات التميز والمكافآت المالية المقررة.