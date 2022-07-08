افتتاح مسجد في قرية منشأة رزافة بالبحيرة: التكلفة 5 ملايين جنيه

أدي اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة لصلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور يرافقه حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد بالتزامن مع افتتاح مسجد البحري بقرية منشأة رزافة بشبراخيت و المقام بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف على مساحة 380 م٢ و بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليون جنيه.

خطبة الجمعة اليوم

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان «الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع» أن خطبة حجة الوداع تمثل جانبا من جوامع كلم نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد جمع في تلك الخطبة القيم الإيمانية والإنسانية العظيمة في إيجاز بليغ، ورسم المنهج القويم الذي تسعد به البشرية كلها.

أكد اللواء محافظ البحيرة على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

المشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد

وأشاد محافظ البحيرة بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة، ويأتي ذلك التيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وشهدت محافظة البحيرة الجمعة الماضية افتتاح عددا من المساجد باكثر من مركز علي مستوي المحافظة، وسط فرحة عارمة من المواطنين حيث يأتي ذلك بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك