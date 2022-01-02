انطلاق فعاليات الملتقى العلمي الثاني للكيمائيين بجامعة الأقصر

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات الملتقى العلمي الثاني الذي تنظمه جمعية زمالة الكيمائيين المصرية، تحت عنوان «الكيمياء.. خبراء وتطبيقات من أجل تطور الصناعة وخدمة المجتمع»، بقاعة المؤتمرات، تحت رعاية وحضور الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، ورعاية فخرية للدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور علاء عطية، رئيس مجلس إدارة جمعية زمالة الكيمياء المصرية، والدكتور عبدالغني مصلح، والدكتورة سحر مصطفى، رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة المنصورة، والمستشار الدكتور حسن السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشار الاقتصادي أشرف محمود، واللواء دكتور محمد نور الدين، والدكتور محمد زايد، وعبده هاشم، وكيل وزارة القوى العاملة بالأقصر، ولفيف من الكيميائيين بالأقصر.

وبدأت فعاليات الملتقى بالسلام الجمهوري، أعقبه قراءة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة الدكتور علاء عطية الذي رحب فيها برئيس جامعة الأقصر وشكره على رعايته للملتقى الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الكيمياء في خدمة المجتمع، مؤكدا أن الجمعية تقدم الخبراء والاستشاريين في كل علوم الكيمياء، وتسعى إلى تكوين حلقات وصل بين خريجي كلية العلوم والمصانع وتدريبهم بها، والحصول على الخبرات المطلوبة وتأهيلهم لسوق العمل، وتنفيذ الأبحاث التطبيقية في المصانع وإدخال فكر الحفاظ على البيئة فيها.

إشهار الجمعية بشكل رسمي تحت مظلة وزارة التضامن

وأشار إلى أن الجمعية تسير بخطوات متقدمة، مؤكدا أن الملتقى الماضي كانت الجمعية تحت التأسيس، أما الحالي فنعلن فيه إشهار الجمعية بشكل رسمي تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الملتقى يناقش موضوعات مهمة مثل دور الكيمياء في حماية البيئة من بعض المخلفات الصناعية وإعادة تدويرها، والاستفادة منها، ودور الهيئات النووية المصرية في تنمية المجتمع، والخدمات العلمية في التطبيقات الصناعية، والبولي يوريا وتطبيقاتها، ومعالجة مياه الصرف الصناعي، ودور الاستشارات والدراسات العلمية في تطوير الصناعة، والكيمياء ودورها في الحروب، وكيفية إعداد الأبحاث للنشر الحر في مجلة كيمياء متراكبات العناصر الانتقالية.

دور الكيمياء في مواجهة كورونا

ومن جانبه، رحب الدكتور محمد محجوب، بالحضور موجها الشكر للجمعية على الإنجازات التي تحققت في وقت قصير، مؤكدا أن الكيمياء لعبت دورا مهما خلال جائحة كورونا من خلال إنتاج الكحول والمطهرات، مشيرا إلى أنه كان حريصا على ضرورة إنشاء نقابة للعلميين بالأقصر، لأنها بمثابة منارة علمية تضم عددا كبيرا من العلماء والخبراء تساهم في خدمة المجتمع.

وتابع أن جامعة الأقصر بصدد افتتاح كلية العلوم العام المقبل، التي تعزز من أنشطة الجمعية، من خلال إقامة الملتقيات المقبلة بها، موضحا أننا نحاول إنشاء أقسام غير نمطية بالكلية يكون لها دور فعال في خدمة المجتمع.

وفي الختام، تبادل الجانبان الدروع والهدايا التذكارية، كما أهدى اللواء محمد نور الدين كتابه «ملحمة كبريت» لرئيس جامعة الأقصر.