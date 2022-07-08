هددها بصور فاضحة.. ضبط شاب ابتز سيدة في القليوبية عبر «واتس آب»

ضبطت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، متهمًا بتهديد وابتزاز إحدى السيدات عبر تطبيق المحادثات «واتس آب»، ضمن جهود الوزارة في التصدي الحاسم لجرائم التشهير والابتزاز عبر شبكة الإنترنت.

كشف ملابسات الواقعة

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ من «إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة القليوبية» بتضررها من مُستخدم تطبيق المحادثات «واتس آب»، بإرسال رسائل لهاتفها الشخصي عبر التطبيق مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن ابتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتها ونشر تلك الصور.

التحريات تستخدم التقنيات الأمنية الحديثة

وتوصلت جهود التحريات باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة إلى تحديد مُرتكب الواقعة وتبين أن أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية.

ضبط المتهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود أثار ودلائل على ارتكابه تلك الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي تُرتكب عبر شبكة الإنترنت، والعمل على التصدي لمرتكبي جرائم الابتزاز والتشهير بالمواطنين، وتكثيفاً لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.