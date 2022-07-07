الداخلية تكثف استعداداتها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك

فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية برفع درجة الإستعداد القصوى تنفيذاً للخطط الأمنية التى إعتمدتها وزارة الداخلية لتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.. فقد قامت كافة قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية برفع درجة الإستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

نشر سيارات الإغاثة لمواجهة أي أعطال

تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أي أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.

كما يضطلع السادة مديرى الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والإلتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

تأمين المواطنين خلال عيد الأضحى

هذا وقد أعدت الوزارة خطة إنتشار أمنى مكثف بالمناطق التى يمكن أن تشهد تجمعات المواطنين للتأكد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.