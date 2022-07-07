خال المتهم بقتل نيرة: أمه مشافتوش من يوم الواقعة.. وفريد الديب أحيا أملها

طالب محمد عمارة، خال محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة ضحية حادث المنصورة، بالترحم على المجني عليها، مشيرا إلى أنهم لم يتوقعوا أن تصل الأمور إلى ما هي عليه الآن، وأنه لا يوجد مبرر للقتل، مشددا على أنهم لم يتلقوا تهديدات بقتل المتهم من أهل نيرة، إلا أنهم طلبوا منه الابتعاد عن الطالبة.

المتهم تناول الإفطار مع أسرته يوم الحادث واتجه إلى الكلية

وذكر أنه لم يرغب في متابعة الحادث منذ بداية الواقعة، مشيرا إلى أنه رأى المجني عليها نيرة أشرف لأول مرة من خلال الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن الحالة الصحية لوالدة المجني عليها، ذكر أنها مصابة بحالة من الصدمة عقب تلقي النبأ، كما أنها لم ترَ المتهم منذ صباح يوم الواقعة، حيث تناول معهم وجبة الإفطار واتجه إلى الكلية.

والدة محمد سعت مرارًا لرؤية ابنها إلا أنها لم تتمكن

وذكر أن والدته سعت مرارًا لرؤية ابنها، إلا أنها لم تتمكن حتى الآن، وعن عدم ظهورها في وسائل الإعلام حتى الآن أشار إلى أنها لا تفضل الظهور، كما أنها دائمة الترحم على المجني عليها، حيث تردد دائما: «الله يرحمك يا نيرة».

الأم تشبثت بالأمل عقب قرار فريد الديب بتولي قضية ابنها

كما أنها تدعو لابنها بأن ينجو من ذلك الحادث، وأضاف أن شقيقته تشبثت بالأمل عقب قرار فريد الديب بتولي قضية ابنها، قائلا: «يتحبس 100 سنة بس يفضل عايش»، وشعرت بالفرحة عقب القرار.

ونفى جمع أموال لتجميع الدية، مشددا على أنهم يريدون تأدية واجب العزاء في الطالبة نيرة إلا أنهم لا يتوقعون رد فعل أسرة المجني عليها، مناشدا الجميع الترحم عليها.