والد نيرة: «لن أوكل محامياً جديداً وأكتفي بمن معي»

قال أشرف عبدالقادر، والد الطالبة نيرة ضحية الغدر بالمنصورة، قبل إقامة العزاء الذي قررت الأسرة إقامته اليوم الخميس، بإحدى دور المناسبات في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إنه لن يقوم بعمل توكيل خاص لأي أحد من المحامين المشاهير بالقاهرة، أوعلى مستوى مصر، وأنه سيكتفي فقط بالمحامين الذين تم توكيلهم من خلاله منذ بداية الواقعة، حتى صدور حكم الإعدام على قاتلها أمس، وذلك في مرحلة النقض بالحكم، والذي ستنظره محكمة النقض بالقاهرة.

والد نيرة يوجه الشكر للمحامين

وأضاف والدة نيرة، في تصريح لـ«الوطن»، قبل قليل، أنه يوجه الشكر للمحامين الكبار من المشاهير الذين أعلنوا دعمهم للأسرة في مرحلة محكمة النقض، على الرغم من عدم تواصل أي أحد منهم ولو بالاتصال تليفونياً، وأنه في حالة دعمهم لذلك، فعليهم التنسيق مع المحامين الخاصين بالأسرة في كتابة أي مذكرة.

والد نيرة: لن أعمل أي توكيل جديد للمحامين

وشدد أشرف عبدالقادر على أنه لن يقوم بعمل أي توكيل جديد لأي محام، ولن يتخلى عن المحامين الخاصين به، والداعمين له منذ حادثة وفاة ابنته، مشيراً إلى أن عدد المحامين الذين تم عمل توكيلات لهم من قبله بلغ 8 محامين، من بينهم ثلاثة تم توكيلهم من قبل جامعة المنصورة، والخمسة الباقين تم عمل توكيلات لهم بالفعل.

وقضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، أمس، بالإعدام شنقًا للمتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف زميلته بكلية الآداب جامعة المنصورة، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.