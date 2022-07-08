منع مطربي المهرجانات الموقوفين من الغناء في المنشآت السياحية خلال العيد

قال على كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بشمال ووسط الدلتا ومدن القناة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه لن يٌسمح لمطربي المهرجانات الموقوفين من قبل نقابة المهن الموسيقية بالغناء بالمطاعم والمنشآت السياحية خلال إجازات عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أنه من شروط الغناء بالفقرة الفنية بالمطاعم السياحية حصول المغني على تصريح من نقابة الموسيقيين بالغناء، والمطاعم التي ستتعاقد مع أي من المطربين الموقوفين ستتعرض لجزاءات وفقا للائحة.

ارتفاع نسب الإشغال بالمطاعم والفنادق خلال عيد الأضحى

وأضاف منصور في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية بداية من شهر يوليو الجاري رفعت من نسب الإشغالات بالفنادق والمطاعم السياحية، لافتا إلى أن إشغالات فنادق القاهرة خلال إجازات العيد ستتجاوز الـ 95%، فيما ستبلغ نسب إشغالات المطاعم والكافيهات ومسارح المنوعات وصالات الديسكو خلال ذات الفترة نحو 100%، وتابع أن إقبال المصريين على تناول وجبات الغداء والعشاء خلال أول أيام العيد لن يكون كبيرا، إلا أنه بداية من بعد غد الأحد ستكون المطاعم والمنشآت السياحية كاملة العدد.

تقديم الفقرات الترفيهية والفنية

وأشار إلى أن المطاعم السياحية استعدت بشكل جدى لاستقبال ضيوفها من المصريين والعرب والسياح الأجانب خلال إجازات عيد الأضحى المبارك، موضحا أن المطاعم أعدت العديد من الفقرات الفنية والترفيهية للترحيب بروادها، وأن أسعار الوجبات التي ستقدمها المطاعم خلال عيد الأضحى لن تشهد أي زيادات عن الأسعار الحالية.

وكان محمد فتحى، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، قد كشف في تصريح سابق لـ«الوطن» عن ارتفاع حجوزات السياح العرب بالمطاعم والمنشآت السياحية خلال إجازات عيد الأضحى المبارك، موضحا أن نسب حجوزات العرب خلال تلك الفترة تبلغ نحو 90% في مقابل نحو 10% للمصريين والسياح الأجانب.