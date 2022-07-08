«سندس» ستجرى جراحة لتثبيت «مفصل الفخذ»: هيعالجونى

«رجلها كلها متجبسة، ولازم تفضل نايمة على ضهرها طول الوقت لمدة 3 شهور» بهذه الكلمات وصفت الأم حالة ابنتها «سندس حسنى مبارك»، البالغة من العمر 7 سنوات، التى تحب اللعب والمرح بشكل كبير، ولكن مرضها يمنعها من ذلك، مما يجعلها تشعر بالنقص، موضحة: «بتقول لى نفسى أبقى زى البنات العادية».

«سندس»، تلك الطفلة التى تتسم بعفويتها واجتماعياتها الكبيرة، وحبها للعب واللهو، كما أنها تتمتع بصوت غنائى جميل ولديها قدرة على التمثيل، إلى جانب تفوقها دراسياً، فهى تدرس فى مرحلة «K.G2»، وتأمل فى أن تصبح طبيبة مخ وأعصاب، ولكنها تشعر بالحزن لكونها ملازمة للفراش، وكادت تفقد الأمل فى أن تتحرك مرة أخرى، لولا استجابة مؤسسة «حياة كريمة».

البداية، منذ أن كانت «سندس» جنيناً فى رحم والدتها، حيث تكونت مياه على رأسها وظهرها، ولم تعلم الأسرة عن هذا الأمر، إلا عند الولادة، فتسبّب فى أن تصاب بأمراض كثيرة آخرها خلع فى مفصل الفخذ، والتى تحتاج إلى عملية جراحية باهظة التكاليف لتثبيته، وظلت الأسرة تبحث عن حلول لإنقاذ وعلاج ابنتها. تروى والدة «سندس» لـ«الوطن»: «لم نعلم أن الجنين مصاب بسبب ضعف الإمكانيات الطبية فى القرية، مما أدى إلى إصابة سندس بعدد من الأمراض إلى اليوم، وبمجرد الولادة كان لا بد من عمل عملية لتسريب المياه الموجودة على المخ فى خلال 24 ساعة حتى لا تتأثر الفتاة، وبالفعل أجرينا العملية».

لم تظهر على الفتاة فى أعوامها الأولى أى آثار جانبية، ولكن عندما وصلت إلى مرحلة الحركة والحبو لاحظ والدها الذى يعمل سائق «توك توك» ووالدتها التى تعمل فى إحدى «الحضانات» بالقرية أن ابنتهما لا تتحرك بشكل سليم، وتوجها للأطباء ليعرفا ما بها، وانتهت التحاليل والفحوصات التى أجرتها إلى إصابتها بخلع فى مفصل الفخذ، وأن الأمر يحتاج إلى تدخل جراحى لمعالجته.

وكانت تكاليف العملية تفوق طاقة الأسرة البسيطة المكونة من 6 أفراد، لا سيما أن «سندس» لديها أخ فى المرحلة الثانوية، وأخت فى الإعدادية، وأخرى تبلغ من العمر 19 عاماً، ولكل منهم متطلباته، ما جعل أحد المقربين من الأسرة ينصحهم بالتوجّه إلى مؤسسة «حياة كريمة»، حيث تقول والدتها: «عرضنا المشكلة واستجابت لنا حياة كريمة على الفور، ووفرت لنا التكاليف المادية، وأنا باشكرهم جداً لأن لولاهم كان مستحيل نعمل العملية للبنت، لأنه ليس بمقدورنا أبداً تدبير هذا المبلغ أو نصفه ولا حتى ربعه، والمفروض هتفضل فى الجبس كده لمدة 3 شهور».