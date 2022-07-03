بالأسماء.. إصابة 12 شخصا بينهم 5 أطفال في انقلاب سيارة بالفيوم

تسببت السرعة الزائدة، في وقوع حادث مأساوي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، في اتجاه أسيوط، بالقرب من الكوبري العلوي لبحر يوسف، بنطاق محافظة الفيوم، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة ربع النقل التي يقودها، وانقلبت على الطريق في مشهد مروع، ما أسفر عن 12 شخصاً، بينهم 5 أطفال، بإصابات تنوعت بين البسيطة والقوية، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين لأقرب مستشفى.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل مروع، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المركز ووجود مصابين.

12 مصاب في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من مصطفى أحمد عباس، 8 سنوات، بكدمات وسحجات بالجسم، وعمر محمد شفيق، سنة، اشتباه ارتجاج وجرح أسفل الذقن حوالي 5 سم، وسعيدية السيد أنور، 37 سنة، باشتباه ارتجاج وجرح بالرأس 5 سم، وأمل صالح محمد، 54 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري والفقرات العنقية، ومحمد عشري ميهوب، 13 سنة، جروح وسحجات وكدمات، ومليكة ممدوح سعد، 12 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى، وعفاف صالح محمد، 50 سنة باشتباه ارتجاج وكدمات بالجسم، وسعدية محمد دكروري، 19 سنة، بكدمة شديدة بالصدر والظهر، وراندا عمار علي السيد، 25 سنة، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وعبد الرحمن محمد محمود، 7 سنوات، بكدمات وسحجات، وأحلام حسن رجب، 30 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وجمال رمضان عبد المنعم، 33 سنة، كدمة بالصدر، وجميعهم مقيمين ببني صالح.

6 سيارات إسعاف تنقل المصابين

وعلى الفور هرعت 6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المارة على الطريق، كما تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.