حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 8-7-2023 مهنيا وعاطفيا

يحرص الكثير من محبي علم الفلك على البحث عن الحظ اليومي الخاص بهم حتى يتمكنوا من توقع ما سيحدث لهم في يومهم من أحدث جيدة أو أخرى سيئة، الأمر الذي يجعلهم قادرين على تخطي الصعوبات، وحتى يستطيعوا تفادي الأشياء غير الجيدة.

وتسعى بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم للأبراج المختلفة على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 8-7-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال وعليك اليوم يا مولود برج الحمل باتباع الحذر والدقة في إدارتك لأعمالك ونفقاتك وأموالك وتأنّ في خطواتك المهنية.

حظك اليوم برج الحمل 8-7-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تدفعك للاقتراب ممن تحب، وقد تؤثر بشدة في الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الثور 8-7-2022 على الصعيد المهني

القمر بمواجهة برجك يشوشك وقد يشغلك اليوم أمر تعاقد أو شريك وعليك أن تدرس الأمور بدقة، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 8-7-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تخل اليوم عن رغبتك في فرض رأيك بأي ثمن.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-7-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تنظم جهودك وتهتم بصحتك ولا تهمل أي عارض.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-7-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تلاحظ بتأني كل صغيرة وكبيرة، وحاول أن تتفهم مشاعر الآخرين.

حظك اليوم برج السرطان 8-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يدعمك وقد يجعلك ذلك تشعر بالنشاط والحيوية وتضع الأمور في مسارها الصحيح، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 8-7-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك ويساعدك ذلك أن تقدم كل ما بوسعك لتسعد من تحب، ومن السهل أن تحصل على تقدير الجميع.

حظك اليوم برج الأسد 8-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك قد يدفعك لعدم التساهل وعليك بالسيطرة على انفعالاتك مع الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 8-7-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ في وضع معاكس وقد يصيبك ذلك بالقلق بشأن علاقتك بمن حولك وعليك أن تقاوم الشكوك والظنون ولا تبالغ في حساسيتك.

حظك اليوم برج العذراء 8-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالكلمات المناسبة لكل موقف وتبدو قادرا على الإقناع والتفاوض، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 8-7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس وعطارد بمنزل الأصدقاء يساعدانك على إظهار ما لديك من مشاعر ويُستمع إليك بشغف.

حظك اليوم برج الميزان 8-7-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال والوقت ليس مناسبا للتسرع أو التبذير، وعليك اليوم أن تتأنى في قراراتك، وأن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 8-7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس في منزل الحظ تدفعك لتُركز طاقتك على توطيد علاقاتك.

حظك اليوم برج العقرب 8-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك اليوم على التعامل مع الكثيرين بلياقة وفطنة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 8-7-2022 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع عطارد يمنحك اليوم سحرا وطاقة عاطفية وتأثيرا في الجنس الآخر.

حظك اليوم برج القوس 8-7-2022 على الصعيد المهني

قد تميل للانعزال.. عموما اعتمد على موهبتك في المراوغة لتهرب بحنكة من المستجدات، ولا تعلن خططك ونظم جهودك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 8-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة، ومن المهم اليوم أن تهتم بصحتك وأن تتحكم أيضا في حساسيتك وردود أفعالك.

حظك اليوم برج الجدي 8-7-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزلك الحادي عشر يمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل.. ثق في نفسك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 8-7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. المريخ في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية وسحرا وجاذبية ويدفعك للتعبير عما بداخلك من مشاعر.

حظك اليوم برج الدلو 8-7-2022 على الصعيد المهني

القمر والمريخ معاكسان وعليك أن تتجنب التعامل بعدوانية كي لا تخسر علاقة مع أحد الزملاء أو الأقارب.

حظك اليوم برج الدلو 8-7-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم الوضع الفلكي دقيق.. قاوم ميلك للعصبية واعتمد على ما لديك من قيم ومبادئ قيّمة لتجعل من يحبك يدعمك.

حظك اليوم برج الحوت 8-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على التوصل لاستنتاجات مهمة وقد تدفعك الأفلاك للخوض في مغامرة جديدة وشيقة.

حظك اليوم برج الحوت 8-7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس وعطارد في وضع داعم يساعدك على تفهّم مشاعر الطرف الآخر، وقد تقدم لمسات بسيطة تعني الكثير لمن يحبك.