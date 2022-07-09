حظك اليوم برج الأسد السبت 9-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الأسد بأنه شخص متسامح مع الآخرين والمخطئين في حقه بشكل كبير، كما أنه إنسان طموح ومتسامح وصديق مخلص كثيرا، يحترم القورة كثيرا ويمتلكها ويساعد الضعفاء، كما أنه قادر على إدارة الأمور المحيطة به، وقيادي وسريع البديهة وقادر على اتخاذ القرارات بسرعة، ولديه شخصية عاطفية وصادقة، ويظهر مشاعره بكل سهولة ووضوح، وكريم على المحيطين به بشكل كبير، ولا يحب خذلان اي من الأشخاص.

ويتميز مولود برج الأسد بأنّه يحب أن يكون في دور القائد في أي علاقة، إذ يعتمد بشدة على حاجته إلى الاستقلالية والمبادرة، ويُعتقد أن هذا الأمر قد يكون مرهقاً لشريكهم في بعض الأحيان، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

أورانوس والقمر معاكسان وعليك أن تستدعي خبرات الماضي لإيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة، ولا تتسرع في ردودك وقراراتك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر معاكس وقد يسبب لك خلافا وعليك أن تكون أكثر تفهما ومرونة.. قم بدورك العائلي حتى وإن كان ضد إرادتك.

الحياة العملية عند برج الأسد

يبذل مولود برج الأسد قصارى جهده حتى يستطيع الوصول إلى المناصب التي يمكن له الإبداع فيها، وهي أن يكون من الرؤساء أو إدارة الآخرين بقدر قليل من التحكم من رؤسائهم.