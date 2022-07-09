حظك اليوم برج الحمل السبت 9-7-2022 عاطفيا ومهنيا

أكدت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، أنّ مولود برج الحمل، سيكون مدعومًا اليوم من الأفلاك، على الصعيد العاطفي، وهذا يرجع لوجود فينوس داخل منزل العلاقات بمحور البرج، ما يجعلك أكثر استعدادا ومهيّئا نفسيًا للتعامل مع من الأحباب بلطف ومحبة وإخلاص.

كما تساعدك الأفلاك، اليوم، على أن تقف بجانب الأحباب المحطين بك، كما تعمل على تحسين علاقاتك مع المحطين بك، وتتحمل المسؤوليات بمنهتى الحب والسعادة، ما يزيد من سحرك وجاذبيتك في نظر من تحب أو شريك حياتك.

وعلى الصعيد المهني والصحي، فما زالت الأفلاك تحذرك بضرورة الاطمئنان على حالتك الصحية، نظرًا لاستمرار القمر ونبتون موجودين بشكل متنافران بمنزل الصحة، ولهذا من المهم أن تعتني وتهتم بصحتك وتبتعد عن الانفعال والغضب العصبية، وفقًا لتوقعات حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تنصحك عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج مولود الحمل، بالهدوء والتروي، بسبب وجود بعض المعوقات في محور برجك، نتيجة وجود من القمر ونبتون داخل منزل الصحة، لكن في وضع متنافر، وهذا يعني بحسب ما كشفت خبيرة الفلك والإبراج، ضرورة زيادة الاهتمام بصحتك، فمن المهم أن تزيد الاعتناء بنفسك، كما يجب أن تكون حريصًا على الابتعاد عن كل مسببات الغضب والعصبية والانفعال اليوم، خاصة في أثناء وجودك داخل العمل، كما تنصحك الأفلاك بأن تعمل على تنظم جهودك حتى تنجح في تحقيق أهدافك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

تنصحك خبيرة الفلك والابراج عبير فؤاد ، مولود برج الحمل، باستغلال اليوم المميز على الصعيد العاطفي، وذلك من اجل توطيئد علاقاتك مع الاحباب المحطين بك على الصعيد الاجتماعي العائلي، نظرا لاستمرار وجود فينوس داخل منزل العلاقات بمحور برجك اليوم مولود الحمل، هذا سيجعلك أكثر استعدادا والانفتاح للتعامل مع الأحباب من المحطين بك.