مصرع طفل غرقا بسوهاج في أول أيام العيد.. «نزل يستحمى مطلعش»

لقى طفل مصرعه غرقا، في أولى ساعات أول أيام عيد الأضحى المبارك، بمركز جرجا في محافظة سوهاج، إذ حاول طفل يبلغ 13 عاما السباحة في ترعة السراورة بدائرة مركز جرجا، لكنه لقى مصرعه غرقًا لعدم إجادة السباحة.

إخطار أمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، بتلقيهم إخطارًا من مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج، بغرق شخص في ترعة السراروة دائرة مركز جرجا.

الانتقال إلى موقع الحادث

وانتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إلى موقع الحادث وتبين غرق المدعو «يوسف.أ.ص» 13 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية، ويقيم بدائرة مركز جرجا في سوهاج، وانتشلت الجثة بمعرفة الأهالي.

لا يجيد السباحة

وبسؤال أهلية الطفل، أفاد عم المتوفى المدعو «بيومي ص ع» 34 عاما، سائق و«محمود ص ع» 22 عاما، عامل شاهد على الواقعة، ويقيمان بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، قررا بأنه في أثناء قيام المذكور بالاستحمام بالترعة، المشار إليها ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة وتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.