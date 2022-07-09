الملك سلمان: نحمد الله على تسهيل عودة الحجاج بعد ظروف العالم الصحية

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، كلمة لعموم المسلمين بمناسبة «عيد الأضحى المبارك»، وقال: «أُحييكم من أرض الرسالة ومهبط الوحي، سائلاً المولى الكريم أن يتقبل من حجاج بيته، وأن يجعل حجهم مقبولاً، وسعيهم مشكوراً وذنبهم مغفوراً»، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة لعموم المسلمين بمناسبة #عيد_الأضحى



pic.twitter.com/RGbYxRsDeq — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) July 9, 2022

الملك سلمان: المملكة العربية السعودية حرصت على سلامة الحجاج

وقال الملك سلمان، إنه يحمد الله على تسهيل عودة الحجاج بعد الظروف الصحية التي عصفت بالعال، مشيرا إلى حرص المملكة العربية السعودية على سلامة الحجاج ورفع العدد إلى مليون حاج هذا العام.

كان خالد الفيصل أمير مكة المكرمة ونائبه، أدى رمي جمرة العقبة بعد نجاح خطط تصعيد ونفرة حجاج بيت الله الحرام من عرفات إلى مزدلفة

وفي وقت سابق من اليوم السبت، بدأ حجاج « بيت الله الحرام»، رمي جمرة العقبة الكبرى في منى، وشقت مجموعات من المصلين طريقها عبر وادي منى في غربي السعوديّة لرمي 7 حصوات على مجسّم يجسد «غواية الشيطان»، فيما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية، بعد الانتهاء، من رمى الجمرات يتولّى الحاج ذبح الهدي ثمّ يحلق شعر رأسه أو يقصّه.

شؤون الحرمين تعفي مدير عام الإدارة العامة لشؤون المسعى من منصبه

بدوره، أصدر الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، قراراً بإعفاء مدير عام الإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، ومساعده، من منصبيهما، لتقصيرهما في أداء مهامها في ذروة توافد ضيوف الرحمن، إلى المسجد الحرام، وفقا لما ذكرته صحيفة «عكاظ» السعودية.

وفي وقت سابق، تفقد وزير الشؤون الإسلامية، رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة الدكتورعبد اللطيف آل الشيخ، مساء أمس الجمعة، كبائن التوعية الإسلامية في «مشعر مزدلفة»، للاطمئنان على خدمات التوعية الإسلامية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، والتقى المسؤول السعودي، خلال الجولة بالدعاة والمترجمين المشاركين في الكبائن.