الآلاف يؤدون صلاة العيد الكبير بساحات ومساجد الأقصر

أدى الآلاف من المواطنين بمحافظة الأقصر، صلاة عيد الأضحى المبارك، العيد الكبير بالمساجد على مستوى قرى ومدن ومراكز المحافظة، وسط بهجة وفرحة كبيرة لديهم، وسط تأمين كامل من الأجهزة الأمنية للمصلين، وانتشار لسيارات الإسعاف على الطرق الرئيسية والفرعية، وبنطاق محيط الصلاة.

المحافظ يؤدي الصلاة بساحة أبو الحجاج

بينما أدى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، صلاة عيد الأضحى، بساحة سيدي أبوالحجاج الأقصري، بحضور الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد، مدير الأمن، واللواء علي شرابي، رئيس مدينة الأقصر، والشيخ سيد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

خطبة صلاة الأضحى

وتضمنت خطبة صلاة الأضحى، التي أداها الشيخ مبارك علي، من أئمة الأوقاف، أهم دروس عيد الأضحى المبارك التضحية والاعتماد على الله.

وشهدت شوارع المحافظة، والقرى، فرحه كبيرة حال الانتهاء من إداء صلاة العيد في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط تقديم التهاني لبعضهم البعض.