رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية في الأقصر خلال عيد الأضحى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، رفع درجة الاستعداد القصوى للمنشآت الصحية تزامنا الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وأجرى كلا من أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد شفيق مدير فرع الهيئة بالأقصر، والدكتور احمد غريب مدير عام إدارة الرعاية الأولية بالهيئة العامة، جولة مرورية مفاجأة عند منتصف الليل وحتي الصباح الباكر لجميع مستشفيات المحافظة، لمتابعة خطة تشغيل الوحدات والمراكز الصحية بالأقصر.

مناقشة خطط الطوارئ والإخلاء ونقط التواصل من داخل الغرفة المركزية

فيما ترأس الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، الاجتماع الأول لغرفة الأزمات والطوارئ بفرع الأقصر منذ الصباح الباكر في أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك لمناقشة خطط الطوارئ والإخلاء ونقط التواصل من داخل الغرفة المركزية وغرفة الشبكة الوطنية الموحدة للربط بين مرفق الإسعاف واستقبال المستشفيات بالمحافظة.

رفع درجة الاستعداد وإلغاء الإجازات

على صعيد متصل، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن رفع درجة الاستعداد القصوى بمحافظة الأقصر تزامنا مع عيد الأضحى المبارك وذلك بجميع المستشفيات العامة والتخصصية بالإضافة إلى الوحدات والمراكز الصحية بنطاق المحافظة كما تم وضع خطة التأمين الطبي من تقنين إجازات الفرق الطبية وإلغاء إجازات اقسام الاستقبال والطوارئ مع تكثيف العمل بها أثناء العيد تم أيضا تشكيل فرق الانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي طوارئ تم التأكد أيضا من توافر جميع الطعوم والأمصال مع توافر مصادر الطاقة المياه والكهرباء والوقود تم التنسيق أيضا مع مرفق الإسعاف بالمحافظة بتمركز وانتشار لسيارات الإسعاف لدعم الخطة التأمينية والتي تتم من خلال استحداث نظام النداء الآلي بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

تشغيل أقسام الطوارئ بجميع الوحدات والمراكز

بالإضافة إلى تشغيل اقسام الطوارئ بجميع الوحدات والمراكز طوال أيام العيد وتسليم العلاج المزمن طبقا للمواعيد المحددة مع عمل الأقسام الأخرى والعيادات التخصصية من ثالث أيام العيد.