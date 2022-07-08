أوقاف الأقصر تفتتح 3 مساجد جديدة.. وانتهاء استعدادت استقبال العيد

أعلنت مديرية أوقاف الأقصر، افتتاح 3 مساجد جديدة، من التي جرى الانتهاء من بنائها وتشييدها، وهي مسجد سلطان ببندر إسنا بمركز ومدينة إسنا، ومسجد الحق بقرية المهيدات بالعديسات بمركز ومدينة الطود، ومسجد الشهيد الدكتور أحمد إمبابي بنجع حسان بقرية الضبعية بالقرنة.

الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع

أناب الشيخ سيد عبدالدايم، مدير المديرية، مديري الإدارات التابعة للمديرية التي يقع في نطاقها هذه المساجد بافتتاحها وارتقاء المنبر وإلقاء خطبة الجمعة والتي كانت بعنوان الدروس المستفادة من خطبة حجه الوداع وذلك في ظل حضور كوكبة من التنفيذيين والشعبيين والنواب والمواطنين

استعدادات مديرية الأوقاف لصلاة العيد

وكانت مديرية أوقاف الأقصر، أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف حيث تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها وذلك لمتابعة استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى وصلاته.

تحديد المساجد والساحات للصلاة

وأيضا عقد اجتماع مع قيادات الدعوة بالمديرية والإدارات الفرعية التابعة لها وذلك بهدف التنسيق والمتابعة وأيضا تم تحديد المساجد والساحات التي سوف تقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك والتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمحافظة الأقصر بشأن عيد الأضحى وصلاته وذلك حتى تسير الأمور نحو الأفضل.

بيع صكوك الأضحية

وكذلك تكثيف الإعلان عن بتوافر صكوك الأضاحي وبيعها للجمهور وبلغ عدد الصكوك التي تم بيعها حتى تاريخه 150 صكا.