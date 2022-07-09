القوات الأوكرانية تعلن مقتل 194 من الجيش الروسي جنوبي البلاد

تمكنت القوات الأوكرانية، من قتل 194 من القوات الروسية، وتدمير 42 وحدة عتاد عسكرية في جنوب أوكرانيا، أمس الجمعة، بينها طائرة دون طيار من طراز «أورلان 10»، فيما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الروسية، حاولت السيطرة على منطقة محطة «فوهليهيرسكا» الحرارية لتوليد الطاقة، وتمكنت قوات «كييف» من التصدي لهم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

بايدن يصف الاستخبارات الأمريكية بـ الأفضل في العالم

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن استخبارات بلاده زودت إدارته مسبقا بالمعلومات عن خطط نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب على أوكرانيا، واصفا بايدن الاستخبارات الأمريكية، بأنها الأفضل في العالم.

واتهم الرئيس الأمريكي، خلال زيارته لمقر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، موسكو، بأنها كانت تسعى لإحداث انقسام بين أعضاء حلف شمال الأطلسي «الناتو»، لكن الحلفاء منعوها من ذلك.

اقتصاديا، أعلنت شركة «يونيبر» الألمانية للطاقة، أنها تُستنزف بملايين اليورو يوميا منذ تقليص «موسكو» إمداداتها من الغاز الى أكبر اقتصادات أوروبا، متوجهة بطلب إلى حكومة بلادها لدعمها وإنقاذها من الإفلاس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

توقعات بتحقيق شركة «يونيبر» للطاقة خسائر تصل إلى 10 مليارات يورو

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية، كلاوس-ديتر ماوباخ، أنه من دون وجود دعم من الدولة، يمكن أن تسجل «يونيبر» خسائر تصل إلى 10 مليارات يورو في 2022.

بدورها، سارعت «برلين» إلى تسهيل تقديم الدعم لشركات الطاقة المتعثرة، من خلال قانون طوارئ، ويتضمن طلب إنقاذ «يونيبر» للطاقة إمكانيّة استحواذ الدولة على حصة فيها.

وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس «مسلمي روسيا» الروحي، راوي عين الدينوف، إن المنتدى الإسلامي الدولي سيعقد في العاصمة «موسكو» في عام 2022 كجزء من الاحتفال بالذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في منطقة بلجار الفولجا الروسية.