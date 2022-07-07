بوتين يتوعد: لم نبدأ أي مهام جدية في أوكرانيا حتى الآن

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم تبدأ حتى الآن أي من مهامها الجدية في أوكرانيا، وذلك في تحذير وتهديد مبطن وغير مباشر من جانبه بخصوص ما تنوي روسيا فعله في الفترة المقبلة في أوكرانيا، ضمن العملية العسكرية الروسية هناك التي انطلقت في 24 فبراير الماضي ولا تزال مستمرة حتى تحقيق أهدافها حسب تأكيدات القيادة الروسية.

الرئيس الروسي: لم نبدأ أي شيء جدي بالفعل في أوكرانيا

وقال الرئيس الروسي بوتين في اجتماع مع زعماء الفصائل في مجلس الدوما، متحدثا عن العملية العسكرية الروسية الخاصة، إن روسيا لم تبدأ بعد أي شيء جدي في أوكرانيا. وقال: يجب أن يعلم الجميع أننا، بشكل عام، لم نبدأ أي شيء جدي بالفعل، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

ويتزامن هذه التحذير مع ما بدأ يقوله خبراء ومُحللون روس عن أن الهدف الرئيسي لـ روسيا في أوكرانيا هو دخول العاصمة الأوكرانية ومن ثم إسقاط النظام الحاكم هناك، بقيادة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي، واستبداله بنظام غير معادي لروسيا، وهو الأمر الذي تؤكده قيادات أوكرانية أيضا.

بوتين: الغرب هو المحرض والمذنب فيما يحدث في أوكرانيا اليوم

وأضاف الرئيس الروسي: «نسمع اليوم أننا بدأنا حربا في اقليم دونباس، في أوكرانيا. لا، لقد أطلقها هذا الغرب الجماعي، حيث نظم ودعم انقلابا مسلحا غير دستوري في أوكرانيا في عام 2014، ثم شجع وبرر الإبادة الجماعية ضد الناس في اقليم دونباس»، وأضاف: «هذا الغرب الجماعي نفسه هو المحرض المباشر والمذنب فيما يحدث اليوم»، حسب قوله.