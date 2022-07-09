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محافظ قنا يشارك فتيات دار الرحمة وأطفال جمعية الشباب القبطي فرحتهم بالعيد

كتب:

رجب آدم
09:12 ص | السبت 09 يوليو 2022
محافظ قنا مع الأطفال

محافظ قنا مع الأطفال

شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا فتيات دار الرحمة، وأطفال جمعية الشباب القبطي فرحتهم بعيد الأضحى المبارك، رافقه محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد غنيم المستشار العسكري للمحافظة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعبداللاه خبير رئيس لبوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، والدكتور بدوي المعاون مدير إدارة نجع حمادي الصحية. 

المحافظ يجلس مع الأطفال ويطمئن على أحوالهم

وحرص محافظ قنا على الجلوس مع الفتيات والأطفال والاطمئنان على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية بما يكفل حياة كريمة لهم ويساهم في إعدادهم نفسيًا واجتماعيًا لتخريج جيل يؤثر في مسيرة المجتمع نحو التقدم .

وشدد «الداودي» على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية العاملة في مجال رعاية الأيتام، لافتًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدا في توفير الرعاية الكاملة للأطفال و العمل على دمجهم في المجتمع.

وأعرب مسؤولي دور الرعاية  عن سعادتهم الكبيرة بزيارة المحافظ ومشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد ، خاصة وأن زيارته للدار لم تنقطع منذ توليه المسؤولية، كما عبر الأطفال عن سعادتهم بتلك الزيارة المعتادة لمحافظ قنا إليهم.

المحافظ يؤدي صلاة عيد الأضحى

وكان محافظ قنا، قد أدى صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي، وسط الآلاف المواطنين.

كما قدم التهنئة للأهالي والمصالين في مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي.

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