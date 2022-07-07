تنسيق تمريض كفر الشيخ 2022.. الأوراق المطلوبة وشروط القبول والحد الأدنى

يتجه الكثير من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الحاصلين على درجات مرتفعة، إلى الالتحاق بمدارس التمريض خوفاً من شبح الثانوية العامة، ولتوفير المصاريف والجهد الذي يبذل خلال الدراسة في الثانوية العامة، لذلك يتسائل الكثيرون عن تنسيق تمريض كفر الشيخ 2022، ليتمكنوا من معرفة الحد الأدنى للقبول والشروط والأوراق المطلوبة.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تنسيق تمريض كفر الشيخ 2022، ضمن ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

تنسيق تمريض كفر الشيخ 2022

وفيما يخص تنسيق تمريض كفر الشيخ 2022، فقد أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن فتح باب التقديم لمدارس التمريض بالمحافظة للعام الدراسي 2022/2023، بحد أدنى للقبول 250 درجة.

شروط التقديم في التمريض 2022

وفيما يخص شروط التقديم لتمريض كفر الشيخ 2022، فإنّها تتمثل في:

-إنهاء الصف الثالث الإعدادي والنجاح فيها.

-أن يكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسية.

- ألا يتجاوز عمر الطالب أو الطالبة 18 سنة في أكتوبر المقبل.

- أن يجتاز الطالب أو الطالبة اختبارات القبول بمدارس التمريض.

- ألا يكون متزوج ولا يتزوج طوال فترة الدراسة خصوصاً الفتيات.

الأوراق المطلوبة للتقدم لتمريض كفر الشيخ

وفيما يخص الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس تمريض كفر الشيخ 2022، فإنّها تتضمن التالي:

- أصل شهادة الميلاد و3 صور منها.

- 8 صور شخصية للطالب 4*6 بخلفية بيضاء اللون.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب أو الطالبة.

- أصل الشهادة الإعدادية و3 صور ضوئية منها.

- 6 طوابع مهن طبية من مكتب البريد.

- 5 دمغات سعر الواحدة جنيه.

- 3 حافظات بلاستيك.

مدارس تمريض كفر الشيخ 2022

وتضم محافظة كفر الشيخ، 10 مدارس تمريض في مختلف أرجاء المحافظة وهي:

-المدرسة الفنية للتمريض بكفر الشيخ.

- مدرسة تمريض بيلا للبنين.

- مدرسة التمريض للبنين بقلين.

- مدرسة تمريض السحايت للبنين بالحامول.

- مدرسة تمريض منشأة عباس بمركز سيدي سالم للبنين.

- مدرسة تمريض بلطيم للبنين.

- مدرسة تمريض برج البرلس للبنات.

- مدرسة تمريض مطوبس للبنات.

- مدرسة تمريض سيدي غازي للبنات.