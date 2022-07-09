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150 ألف مصل يتحدون الاحتلال ويؤدون صلاة الأضحى في الأقصى «صور»

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خالد عبد الرسول
09:39 ص | السبت 09 يوليو 2022
آلاف الفلسطينين يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى

آلاف الفلسطينين يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى

رغم محاولات التضييق والمنع من قبل شرطة الاحتلال  الإسرائيلي، أدى عشرات الآلاف من المصلين، صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى، بمدينة القدس.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في فلسطين، صباح اليوم، السبت، أنّ 150 ألف مصل أدوا صلاة العيد بالمسجد الأقصى.

المصلون يتوافدون بأفواج كبيرة عبر بوابات القدس القديمة

ومنذ ساعات الصباح الأولى، توافد المصلون إلى المسجد الأقصى، ورددوا تكبيرات العيد، بينما كانوا يدخلون ويخرجون بأفواج كبيرة عبر بوابات بلدة القدس القديمة، ووزع النشطاء الهدايا على الأطفال الذين قدموا إلى المسجد مع عائلاتهم، في منطقة صحن مصلى قبة الصخرة.

شرطة الاحتلال توقف عددا من الشبان على أبواب الأقصى

وانتشرت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة بالقدس وأزقتها، وأوقفت عددا من الشبان على أبواب الأقصى، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت بعضهم من الدخول.

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