الآلاف يؤدون صلاة العيد في 2513 مسجدا بكفر الشيخ

أدى الآلاف من المواطنين بمحافظة كفر الشيخ، صلاة عيد الأضحى المبارك، في 2513 مسجدًا على مستوى قرى ومدن ومراكز المحافظة، وسط بهجة وفرحة كبيرة لديهم، وسط تأمين كامل من قبل الأجهزة الأمنية للمصلين، وانتشار لسيارات الإسعاف علي الطرق الرئيسية والفرعية وبنطاق محيط الصلاة.

وأدى عمرو البشبيشي، نائب محافظ الإقليم صلاة عيد الأضحى، بمسجد الإستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ، وذلك بحضور اللواء وسام السيسي، مدير إدارة الأمن الوطني بالمحافظة ، واللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

نص خطبة العيد

وتضمنت خطبة صلاة الأضحى التي أداها الشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، بكفر الشيخ أهم دروس عيد الأضحى المبارك التضحية والاعتماد على الله، إذ لجأ إبراهيم عليه السلام إلى ربه، فكانت الثمرة فبشرناه بغلام حليم، ثم كان الاختبار يابني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، ولك أن تتصور ماذا يمكن أن يحدث لو أن والدا قال لابنه (إني أرى في المنام أني أذبحك) في هذه الأيام. إنها التربية والولد الصالح، «يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين»، مشيرًا إلى «إعلان السماء حالة الطوارئ، ونزول جبريل بذبح عظيم ليفدي به إسماعيل».

غرفة عمليات بالمحافظة

وأعلن الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، تشكيل غرفة عمليات لرصد غرفة العمليات لأي مخالفات، بينما شهدت شوارع المحافظة، والقرى، فرحة كبيرة حال الانتهاء من أداء صلاة العيد في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط تقديم التهاني لبعضهم البعض.