محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر

أدى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر بحي شرق مدينة أسيوط، وسط حشد من المواطنين، بحضور اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء دكتور عمر السويفي مدير أمن أسيوط، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية والأمنية، بينما صلى المواطنون بالمراكز والمدن والقرى بالمساجد والساحات التي خصصتها الأوقاف لصلاة العيد، ويبلغ عددها 4089 مسجدًا، وأكثر من 30 ساحة ملحقة بالمساجد الكبرى على مستوى المحافظة.

العيد خير وبركة تفرح به النفوس

أكد وكيل وزارة الأوقاف خلال خطبة العيد، أن الأعياد مواسم خير وبركة تفرح فيها النفوس وتبتهج بها الأفئدة، وتتلاقى الوجوه والقلوب متسمة بالسعادة الصادقة والبسمة الصافية، وأن من أفضل الأيام يوم النحر، مشيرا إلى فرحة حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم، بعد أن أتم الله عليهم نعمته بالطواف بالبيت العتيق، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف على صعيد عرفات، مضيفًا أن المسلمين في بقاع الأرض، يفرحون بذبح الأضاحي تقربا إلى الله عز وجل، وإدخالاً للسرور على الفقراء والمساكين.

وسادت حالة من البهجة بعد أداء صلاة عيد الأضحى في ساحة المسجد، إذ وزع المحافظ الهدايا على المصلين من الأطفال والكبار، وحرص على التقاط الصور معهم، وقدم التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة، وأهالي أسيوط خاصة بمناسبة حلول العيد، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رفع درجة الاستعداد

وأوضح محافظ أسيوط أنه جرى رفع درجة الاستعداد بكل الوحدات المحلية ومديريات الخدمات خلال أيام العيد، لتوفير احتياجات المواطن، والتأكد من سلامة المرافق وتوصيل خدماتها كاملة، وإصلاح أي أعطال محتملة، ومواجهة أي طارئ، لافتًا إلى تفعيل غرفتي الأزمات والعمليات وربطها بغرف العمليات الفرعية للعمل على حل أي مشكلة تطرأ على الفور والاستجابة الفورية وتلبية كافة احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.