أندية سعودية وتركية تغري أليو ديانج للرحيل عن الأهلي

بات المالي الدولي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أعتاب الرحيل عن صفوف الفريق، مع نهاية الموسم الكروي الجاري، في ظل تلقيه عددا من العروض الخارجية، أبرزها من السعودية وتركيا.

وتلقى أليو ديانج، عروضا من السعودية، أهمها من نادي النصر، كما دخل نادي جالاتا سراي التركي، في مفاوضات مع اللاعب.

وكشف مصدر داخل الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية، لرحيل اللاعب حتى الآن، موضحا: «وكيل ديانج يتواصل مع إدارة الأهلي باستمرار، لمعرفة الطلبات المادية، لتجهيز عرض رسمي، وأبلغنا بوجود عروض سعودية وتركية، للحصول على خدمات اللاعب الشاب».

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