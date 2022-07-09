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الإفراج عن 1270 سجينًا من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

كتب:

محمد بركات
12:54 م | السبت 09 يوليو 2022
النزلاء المحكوم عليهم

النزلاء المحكوم عليهم

انتهت وزارة الداخلية من الإفراج عن بعض السجناء تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2022 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وعقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لجانًا لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 1270 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

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